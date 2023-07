RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 40,30 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,30 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.050 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,06 EUR ab. Abschläge von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,64 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 9.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,78 EUR je RWE-Aktie.

