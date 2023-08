RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,39 EUR zu.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 38,39 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 713.410 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,51 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,73 EUR an.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,31 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

