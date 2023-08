RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der RWE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 38,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 38,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.413 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 15,17 Prozent zulegen. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,73 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.002,00 EUR ausgewiesen worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,31 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in RWE abgeworfen

Juli 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der RWE-Aktie angepasst