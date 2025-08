RWE Aktie News: RWE am Montagmittag in Grün

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 36,04 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 36,04 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,83 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.678 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 markierte das Papier bei 37,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 29,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

