RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 36,32 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 36,32 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,32 EUR zu. Bei 35,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 342.238 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. 4,02 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

