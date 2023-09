RWE Aktie News: RWE am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 37,66 EUR abwärts.

Das Papier von RWE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 37,66 EUR ab. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,63 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,94 EUR. Zuletzt wechselten 441.568 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,85 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.298,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,76 EUR fest.

