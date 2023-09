RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 37,35 EUR abwärts.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 37,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 37,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.146.572 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 3,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,85 EUR an.

Am 10.08.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

