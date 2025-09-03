RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 34,47 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 34,47 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.270 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 19,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,67 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August