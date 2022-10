RWE Aktie News: RWE zieht am Dienstagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 04:22 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 39,69 EUR zu. Bei 38,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.462.661 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,985 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,81 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8.298,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von RWE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,64 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

