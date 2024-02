RWE Aktie News: RWE zieht am Montagnachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 33,99 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 33,99 EUR nach oben. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,54 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.427.083 RWE-Aktien.

Am 27.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 26,60 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,73 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,63 EUR im Jahr 2023 aus.

