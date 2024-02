RWE Aktie News: RWE zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 33,81 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 33,81 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,82 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132.526 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,27 Prozent. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 53,73 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.744,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

