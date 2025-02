RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 29,91 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,91 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 30,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,65 EUR. Bisher wurden heute 1.256.904 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,53 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,33 EUR an.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

RWE-Aktie verliert: Oberlandesgericht legt neue Termine für Klimaklage fest