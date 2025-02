RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 29,49 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 29,49 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 29,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.094 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 13.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je RWE-Aktie.

