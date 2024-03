RWE Aktie News: RWE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 31,37 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 31,37 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 31,39 EUR. Bei 30,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 912.862 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,03 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.02.2024 bei 30,21 EUR. Mit Abgaben von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,97 EUR je Aktie.

