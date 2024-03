RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 30,93 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 30,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 30,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,76 EUR. Zuletzt wechselten 56.185 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach