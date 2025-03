RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 30,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 30,64 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,97 EUR an. Bei 30,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.100.251 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,44 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Februar 2025: So schätzen Experten die RWE-Aktie ein

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone