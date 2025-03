RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,53 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 30,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.815.365 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,06 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 9,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,44 EUR.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

