RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 30,67 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 30,67 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 30,60 EUR. Bei 30,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.748.218 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 43,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit Abgaben von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,77 EUR.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen. Am 14.05.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

DAX aktuell: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

RWE-Aktie höher: RWE erhält Exklusivrechte für Offshore-Windenergie in Südkorea