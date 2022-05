RWE Aktie News: RWE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 41,01 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 41,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.711 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,83 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,96 Prozent wieder erreichen. Bei 28,39 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 44,45 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,28 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.03.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 12.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von RWE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je RWE-Aktie.

