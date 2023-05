RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel RWE 41,48 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,5 Prozent auf 41,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.941 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 19,48 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 51,86 EUR.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

