RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,42 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 40,42 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 40,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,18 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 185.262 Aktien.

Am 14.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,76 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2022 auf bis zu 35,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 13,26 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,64 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.409,00 EUR – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.002,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,80 EUR je Aktie.

