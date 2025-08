RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 36,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.996 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 3,76 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je RWE-Aktie belaufen.

