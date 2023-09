RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RWE

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 36,62 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 36,62 EUR ab. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 36,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.657.827 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 1,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,85 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

