RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 36,83 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 36,83 EUR nach. Die RWE-Aktie sank bis auf 36,80 EUR. Mit einem Wert von 37,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 132.570 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 2,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,85 EUR für die RWE-Aktie.

Am 10.08.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die RWE-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

