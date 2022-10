RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 04:22 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,41 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 39,90 EUR. Bisher wurden heute 1.010.925 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 50,81 EUR.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.298,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 3.792,00 EUR umgesetzt.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie stärker: Kohleausstieg nun schon bis 2030 - DZ Bank bleibt bei Kaufempfehlung für RWE

RWE-Aktie: Experten empfehlen RWE im September mehrheitlich zum Kauf

RWE-Aktie gewinnt: RWE mit milliardenschwerem Zukauf in den USA - Ältere Braunkohlekraftwerke dürfen Strom erzeugen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE