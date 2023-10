RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

RWE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 32,98 EUR zu.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 32,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 33,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,00 EUR. Bisher wurden heute 305.109 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 32,05 Prozent wieder erreichen. Bei 32,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

