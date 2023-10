RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,06 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,06 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 33,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 725.980 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei einem Wert von 32,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach -0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

