RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 33,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.492 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 24,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,01 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

