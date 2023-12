RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 40,09 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 40,09 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 40,22 EUR. Mit einem Wert von 39,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 559.358 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 8,63 Prozent zulegen. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,33 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

