RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,58 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,53 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,72 EUR. Zuletzt wechselten 46.060 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,33 EUR fest.

