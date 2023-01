RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 852.757 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 11,26 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 19,99 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,77 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

