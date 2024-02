RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 32,93 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 32,93 EUR ab. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 32,87 EUR. Bei 33,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.254.487 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,03 EUR erreichte der Titel am 27.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 23,47 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

