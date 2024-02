RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 32,80 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 32,80 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 32,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.212.338 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 3,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je RWE-Aktie.

