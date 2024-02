RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von RWE

Aktie im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 33,57 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 33,51 EUR. Bei 33,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 186.616 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.04.2023 auf bis zu 43,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,73 EUR je RWE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,03 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

