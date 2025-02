RWE Aktie News: RWE büßt am Donnerstagmittag ein

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,90 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,90 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 29,56 EUR. Bei 29,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 732.236 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 21,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 7,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,33 EUR für die RWE-Aktie.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,07 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von RWE.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.

