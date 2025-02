RWE Aktie News: RWE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 29,85 EUR ab.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 29,85 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 29,56 EUR. Bei 29,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.355.946 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,33 EUR.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

