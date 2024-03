RWE Aktie News: RWE am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 31,80 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 31,80 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,94 EUR zu. Mit einem Wert von 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 640.534 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,21 EUR ab. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 0,900 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2027 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

RWE-Aktie in Grün: Mehr Geld für RWE-Beschäftigte