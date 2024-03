RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Nachmittag ins Plus

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 31,99 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 31,99 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,06 EUR. Mit einem Wert von 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.463.499 Stück.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,51 Prozent. Am 27.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 5,56 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

