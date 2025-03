RWE Aktie News: RWE am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 31,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 31,04 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.302.421 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 17,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,44 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen