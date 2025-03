RWE Aktie News: RWE am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 30,89 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 30,89 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 31,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.055.984 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,13 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,44 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

