RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 30,48 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 30,55 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 30,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,44 EUR. Zuletzt wechselten 132.722 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 19,26 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,44 EUR für die RWE-Aktie.

Am 13.11.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,74 Mrd. EUR, gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,90 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen