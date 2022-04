RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Vormittag

Die RWE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 40,55 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,61 EUR. Zuletzt wechselten 87.788 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 41,83 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,16 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 29,99 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,42 EUR.

Am 12.05.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 14.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

