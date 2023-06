RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel RWE 39,43 EUR

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 39,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 39,54 EUR. Bei 39,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350.465 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,65 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,45 EUR.

Am 11.05.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 1,09 EUR je Aktie eingenommen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

