RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,29 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.200 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 10,62 Prozent niedriger. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 12,45 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,45 EUR.

RWE veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

