RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 35,84 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,94 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.117.942 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 18,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 48,08 EUR.

Am 12.05.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 67,30 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

