RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 39,91 EUR nach.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 39,91 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 39,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 24.389 Stück.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Am 12.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,64 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 EUR gegenüber 1,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.002,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

