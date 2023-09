RWE Aktie News: RWE am Mittag in Grün

RWE-Aktie im Plus: RWE verkauft tschechisches Gasspeichergeschäft in Millionendeal

RWE-Aktie leichter: RWE will nur mit Subventionen in grüne Wasserstoff-Technologie investieren

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an

Eni (E) and Snam Emphasize the Importance of CCS Project, Italy

Eni (E) Signs Deal to Divest Nigeria Onshore Assets to Oando

Heute im Fokus

Kühne kritisiert HHLA und bietet Bereitschaft zu größerer Beteiligung an. Facebook schafft News-Bereich in Europa ab - Oberlandesgericht urteilt gegen Schadenersatz für Facebook-Nutzerin. Amazon-Aktie, Meta-Aktie & Co.: Tech-Riesen müssen strengere Regeln in der EU befolgen. Aurubis-Chef bezeichnet Metall-Diebstähle als neue Qualität von Kriminalität.