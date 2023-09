RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 36,73 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 36,73 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102.747 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,68 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,85 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,85 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

