RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 32,03 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 32,03 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 31,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.463.307 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.298,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.476,00 EUR.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,81 EUR je Aktie.

