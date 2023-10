RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,99 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 32,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,93 EUR. Bei 33,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.152 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,01 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 1,33 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.

